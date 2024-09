Stand: 10.09.2024 18:24 Uhr Drittrundenpartien im Fußball-Landespokal stehen fest

In der 3. Runde des Fußball-Landespokals empfängt die TSG Neustrelitz den FC Hansa Rostock - unter anderem diese Partie wurde am Dienstagabend in Rostock ausgelost. "Es ist unser Wunschgegner und wir sind froh, zu Hause spielen zu können", sagte TSG-Trainer Thomas Franke. Landesmeister Malchow spielt gegen Siedenbollentin, Penzlin empfängt Bentwisch. Der 1. FC Neubrandenburg muss in Warnemünde antreten, die Spielvereinigung Torgelow/Ueckermünde in Pampow. Insgesamt sind es 16 Drittrunden-Partien, sie werden am 12. und am 13. Oktober ausgetragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte