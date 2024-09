Fußball-Landespokal: Die Partien der 3. Runde stehen fest Stand: 10.09.2024 18:50 Uhr Die insgesamt 16 Partien der 3. Runde im Fußball-Landespokal stehen. Drittligist Hansa Rostock darf die TSG Neustrelitz nicht unterschätzen und Titelverteidiger Greifswalder FC kriegt es mit Anker Wismar zu tun.

In der 3. Runde des Fußball-Landespokals empfängt die TSG Neustrelitz den FC Hansa Rostock - dieses Duell wurde unter anderem am Dienstagabend in Rostock ausgelost. "Hansa ist unser Wunschgegner und wir sind froh, zu Hause spielen zu können", sagte TSG-Trainer Thomas Franke. Eine weitere Top-Partie steigt bei Anker Wismar: Der Oberligist trifft zu Hause auf den Regionalligisten und Titelverteidiger Greifswalder FC. Dynamo Schwerin ist beim SV Prohner Wieck klarer Favorit. Sämtliche Partien werden am 12. und am 13. Oktober ausgetragen.

Wer kommt weiter? Die 3. Pokalrunde im Überblick

Alle Begegnungen der 3. Runde:

FC Anker Wismar - Greifswalder FC

FC Förderkader René Schneider - SV Hafen Rostock

MSV Pampow - SpVgg Torgelow-Ueckermünde

SG Carlow - SV Waren

SV Warnemünde - 1. FC Neubrandenburg

SV Rogeez - Rostocker FC

FSV Malchin - VfL Bergen

Penzliner SV - FSV Bentwisch

TSG Neustrelitz - FC Hansa Rostock

SV Prohner Wiek - Dynamo Schwerin

Kicker JuS - SV Pastow

FSV Testorf Upahl - FC Mecklenburg Schwerin

SV Plate - VFC Anklamn

SV 90 Lohmen - HSG Uni Geifswald

Rehnaer SV - FC Schönberg

Malchower SV - SV Siedenbollentin

