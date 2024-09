Stand: 10.09.2024 16:49 Uhr Drei Landkreise wollen wirtschaftlich gemeinsam agieren

Die drei Kreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte wollen in Zukunft als einheitliche Wirtschaftsregion agieren. Dabei soll vor allem die Zusammenarbeit mit Polen verstärkt werden. Beim deutsch-polnischen Wirtschaftskreis in Stettin wollen sie deshalb unter anderem auch mit polnischen Wirtschaftsförderern ins Gespräch kommen. Auf der Veranstaltung der IHK Neubrandenburg stellt sich auch die "Taskforce Transformation" von German Trade and Invest vor. Das Projekt soll unter anderem polnische Firmen dazu ermuntern, in die Energiewirtschaft der Region zu investieren. Einige Unternehmen sind daran interessiert, auf die deutsche Seite zu expandieren, so Julia Fein von der Taskforce.

