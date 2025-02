Stand: 27.02.2025 08:50 Uhr Drei Baumbrände am Schwanenteich Neubrandenburg

Innerhalb von einer Woche musste die Feuerwehr in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) drei Mal wegen brennender Bäume am Schwanenteich ausrücken, zuletzt am Donnerstagmorgen. Der beschädigte Baum musste gefällt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200 Euro. Der erste Einsatz fand am 20. Februar statt. Am darauffolgenden Tag rückte die Feuerwehr erneut aus. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges am Schwanenteich beobachtet haben, sich zu melden.

