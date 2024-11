Stand: 01.11.2024 15:54 Uhr Doppelpremiere der Deutschen Tanzkompanie Neustrelitz

Die Tanzkompanie Neustrelitz feiert am Freitag gleich zwei Premieren an einem Abend. "Der Tod und das Mädchen" und "Schweben" werden zum ersten Mal im Theater Neustrelitz gezeigt. Die Musik von Franz Schubert untermalt Caspar David Friedrichs berühmtestes Werk „Kreidefelsen auf Rügen“. Dabei treten die Tänzerinnen aus dem Gemälde heraus und lassen die Figuren zum Leben erwachen. Elemente aus dem klassischen Ballett treffen in "Der Tod und das Mädchen" auf modernen Tanz. Die Tänzerinnen und Tänzer begeben sich auf eine gemeinsame Suche nach Liebe und Geborgenheit. Von Liebe und vom Sich-Verlieren erzählt auch im zweiten Teil des Abends das Stück „Schweben – Halb Du, halb Ich“. Ein humorvolles Spiel mit den Sinnen. Ausschnitte daraus sollen auch am 8.November in den Räumlichkeiten der Deutschen Tanzkompanie in Neustrelitz gezeigt werden.

