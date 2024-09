Stand: 24.09.2024 15:08 Uhr Diebstähle in ganz Europa: Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Nachdem die Bundespolizei am Samstagabend auf der A11 in Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mutmaßliche Werkzeugdiebe festgenommen hatte, sind die Beschuldigten wieder auf freiem Fuß. Wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg mitteilte, wurden keine Haftanträge gestellt. Entsprechend wurden die Tatverdächtigen auch nicht dem Haftrichter vorgeführt. Grund dafür ist, dass den zehn Personen keine einzelnen Straftaten zugeordnet werden konnten. Die Beweismittel haben nicht ausgereicht. Mehr als 200 Werkzeuge und Arbeitsgeräte mit einem Gesamtwert von 40.000 Euro wurden in drei Kleintransportern gefunden. Mindestens 22 Werkzeuge konnten Diebstählen in ganz Europa zugeordnet werden.

