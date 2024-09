Stand: 23.09.2024 17:20 Uhr Diebstähle in ganz Europa: Tatverdächtige in Pomellen gefasst

Der Bundespolizei sind bei Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 11 in Pomellen Werkzeugdiebe ins Netz gegangen. Die zehn rumänischen Staatsangehörigen waren mit Kleintransportern unterwegs, in denen über 200 Arbeitsgeräte gefunden wurden. Mindestens 22 Werkzeuge konnten Diebstählen in ganz Europa zugeordnet werden. Der Gesamtwert der gestohlenen Werkzeuge beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Tatverdächtigen Rumänen sollen noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

