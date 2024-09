Stand: 10.09.2024 16:46 Uhr Diebesgut bei Streifenfahrt der Polizei sichergestellt

Ein Dieb ist der Polizei in der vergangenen Nacht in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit dem Fahrrad buchstäblich in die Arme gefahren. Bei einer Streifenfahrt bemerkten die Beamten eine offen stehende Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Pablo-Neruda-Ring. Im Treppenaufgang sowie auf dem Dachboden lagen mehrere Sachen durcheinander auf dem Boden, die Kellertür stand offen. Kurz darauf kam den Beamten in der Nähe eine männliche Person mit einem Fahrrad entgegen. Am Fahrradlenker befanden sich ein Koffer und ein großer Einkaufsbeutel. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen polizeibekannten 34-Jährigen aus Neustrelitz handelt. Als am nächsten Tag ein Bewohner aus dem Pablo-Neruda-Ring bei der Polizei erschien und eine Diebstahlanzeige machte, wurde schnell klar: das Diebesgut gehört genau diesem Eigentümer und konnte ihm gleich zurückgegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte