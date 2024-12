Stand: 11.12.2024 15:03 Uhr Die Suche nach der Wildkatze: So soll das Monitoring funktionieren

Nachdem es erste Anzeichen für die Rückkehr der Wildkatze im Müritz-Nationalpark (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gibt, werden am Mittwochabend konkrete Pläne zum Monitoring, also zur Beobachtung, möglicher Wildkatzen veröffentlicht. Hierzu laden der Bund für Umwelt- und Naturschutz und das Nationalparkamt ins Schloss Hohenzieritz bei Neustrelitz ein. Willkommen sind alle Interessierten, insbesondere all jene, die beim Monitoring ab dem kommenden Frühjahr mitwirken wollen. Neben Informationen zum Monitoring wird es auch einen Vortrag mit dem Titel „Das Rettungsnetz für die Wildkatze“ geben. In der Region rund um den Müritz-Nationalpark gilt das Tier seit dem 19. Jahrhundert als ausgestorben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte