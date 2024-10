Stand: 04.10.2024 07:15 Uhr Deutsche Meisterschaften Gymnastik und Tanz in Ueckermünde

Der Turnverein Ueckermünde (Landkreis Vorpommern Greifswald) steht ab heute vor einer großen Herausforderung. Es werden die Deutschen Meisterschaften Gymnastik und Tanz in der Turnhalle des Ueckermünder Gymnasiums ausgetragen. 26 Mannschaften mit 42 Gymnastik- und Tanzgruppen aus ganz Deutschland reisen dafür an. Die Ueckermünder kümmern sich nicht nur um die Organisation, sondern möchten auch ihre guten Platzierungen vom vergangenen Jahr in Augsburg verteidigen. Unter anderem wurden sie Vize-Deutscher-Meister in der Kategorie Tanz.

