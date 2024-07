Stand: 08.07.2024 09:44 Uhr Deutsch-polnische Grenze: 25 unerlaubte Einreisen

Am Wochenende hat die Bundespolizei an der Grenze zu Polen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) 25 Flüchtlinge festgestellt, die mit Hilfe von Schleusern illegal nach Deutschland einreisen wollten. Die meisten davon kamen aus Syrien. 18 stellten ein Schutzersuchen, sechs Menschen wurden nach Polen zurückgewiesen. In zwei Fällen wollten Syrer mit deutschen Aufenthaltstiteln Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland bringen. In einem Fall war es ein Ukrainer, der mit einem abgelaufenen Aufenthaltstitel für Polen unterwegs war. Er wurde als Schleuser angezeigt und nach Polen zurückgewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte