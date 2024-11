Stand: 13.11.2024 12:08 Uhr Demmin will lokale Wirtschaft stärker fördern

In Demmin trifft die städtische Wirtschaftsförderung am Mittwoch rund 40 Gewerbetreibende in ihrem neuen Büro in der Innenstadt. Die Stadt wolle ihnen gute Mietkonditionen und einen Hebesatz unter dem Landesdurchschnitt anbieten, sagte Bürgermeister Witkowski dem NDR. Das neue Büro in einem ehemaligen Laden im Zentrum soll künftig Beratungs- und Seminarangebote für bis zu 80 Teilnehmer bieten. Es gehe auch darum, Rückkehrer anzuwerben. Ob Fleischer oder Hausarzt, die Stadt suche Nachfolger. Damit verstärke Demmin die Anstrengungen für eine attraktive Zukunft der Stadt, so der Bürgermeister.

