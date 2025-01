Stand: 01.01.2025 10:06 Uhr Demmin - Lieke Elena ist in der Haff-Müritz-Region die Erste

Das erste Baby 2025 in der Haff-Müritz-Region wurde im Kreiskrankenhaus Demmin um 2 Uhr 23 geboren. Lieke Elena heißt die Kleine und ist gesund und munter, so eine Hebamme. Sie wiegt 3.550 Gramm und ist 54 Zentimeter groß. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr weniger Kinder in der Region geboren. In Neubrandenburg waren es 728 Geburten, in Demmin 409, in Pasewalk 284, in Neustrelitz erblickten 202 Kinder das Licht der Welt und in Waren sind es 318 Geburten gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 01.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte