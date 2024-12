Stand: 10.12.2024 06:42 Uhr Neubrandenburger CDU: Benischke soll Oberbürgermeister werden

Frank Benischke ist am Montagabend von der CDU als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters von Neubrandenburg nominiert worden. Der 60-Jährige setzte sich in geheimer Wahl mit etwa Dreiviertel der Stimmen gegen den 36-jährigen Ortsvorsitzenden Björn Bromberger durch. Benischke ist Geschäftsführer der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Neuwoges, Fraktionsvorsitzender im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte, vorübergehend Präsident der IHK und Chef des Sportclubs Neubrandenburg. Dieses Netzwerk werde ihm helfen im Falle einer Wahl Neubrandenburg voran zu bringen, so Benischke. Die außerplanmäßige Oberbürgermeister-Wahl ist nötig, weil Amtsinhaber Silvio Witt (parteilos) seinen Rücktritt für Ende Mai 2025 angekündigt hat.

