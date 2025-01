Stand: 07.01.2025 17:45 Uhr Busfahrer verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Sieben Fahrgäste eines Busses sind bei Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit dem Schrecken davongekommen, als ihr Fahrer unter Drogeneinfluss einen Unfall verursachte. Der 40-Jährige überfuhr laut Polizei in einer Kurve der Landesstraße 271 den Abzweig nach Burow, stieß gegen ein Verkehrsschild und kam auf der entgegengesetzten Fahrbahn zum Stehen. Die sieben Bus-Fahrgäste seien bei dem Unfall am Montagmorgen unverletzt geblieben, ebenso der Fahrer. Die Polizei bemerkte den Unfall nach eigenen Angaben zufällig, als ein Streifenwagen auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war. Der Unfall sei zu jenem Zeitpunkt wohl schon eine Stunde her gewesen. Bei der Befragung durch die Beamten habe sich der Busfahrer dann auffällig verhalten. Deshalb sei ein Drogenvortest gemacht worden - und der schlug an. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Rauschmitteln ermittelt. Überdies soll er die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten haben.

