Stand: 14.11.2024 08:14 Uhr Bus mit 18 Schülern rutscht in Graben

Ein Bus mit 18 Schülern an Bord ist am Mittwochnachmittag in Schloss Grubenhagen, einem Ortsteil von Vollrathsruhe (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwischen Waren und Teterow in einem Baustellenbereich in einen Graben gerutscht. Der vordere Teil des Busses kippte dadurch laut Polizei mit beiden Rädern leicht an und hing in der Luft. Einige Schüler klagten unter anderem in Folge des Schocks über leichte Beschwerden. Drei Kinder und ein Jugendlicher im Alter von sechs bis 14 Jahren wurden vorsorglich mit Rettungswagen ins Klinikum Waren gebracht. Der Sachschaden beträgt nach aktueller Kenntnis etwa 2.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 14.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte