Stand: 18.09.2024 10:15 Uhr Burg Stargard bekommt neue Kita

In Burg Stargard wird eine neue Kindertagesstätte gebaut. Sie soll nach Angaben der Stadtverwaltung Mitte 2025 fertig sein und Platz für 84 Kinder bieten. Eingeplant für den Bau im Papiermühlenweg wurden 4,4 Millionen Euro. Das Geld werde aber voraussichtlich nicht reichen. Eine Aufstockung des Etats wurde schon beantragt. Der Neubau ist notwendig geworden, weil der Bedarf an Kita-Plätzen in Burg Stargard gestiegen ist. Er wird größtenteils aus verschiedenen Fördertöpfen des Landes finanziert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte