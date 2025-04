Stand: 07.04.2025 08:45 Uhr Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Ein 45 Jahre alter Mann aus Litauen ist von der Bundespolizei direkt nach einer Kontrolle in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz gebracht worden. Dort muss er nun 50 Tage absitzen. Er war wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Geldstrafe in Höhe von mehr als 4.000 Euro verurteilt worden. Die Strafe hatte er nicht bezahlt. Ein 37 Jähriger Pole war ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Er schuldete der Staatsanwaltschaft Wuppertal 375 Euro. Er bezahlte die Summe und konnte weiter fahren.

