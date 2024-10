Stand: 22.10.2024 11:07 Uhr Bundespolizei Pasewalk stellt gestohlenen Camper sicher

Die Bundespolizei Pasewalk hat zusammen mit polnischen Polizisten ein in Belgien gestohlenes Campingmobil im Wert von über 57.000 Euro sichergestellt. Den Beamten war das Fahrzeug an der Autobahnausfahrt Stettin aufgefallen. Als sie es kontrollieren wollten, sei der 30-jährige Fahrer aus Polen mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise weitergefahren, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Kurz vor der Grenzlinie, am ehemaligen Übergang Rosow, überholten sie das Campingmobil. Der Fahrer versuchte durch plötzliches Rückwärtsfahren zu flüchten und beschädigte dabei ein weiteres Auto. Die Polizisten konnten den Fahrer schließlich festnehmen. Im Fahrzeugschloss des Campers befand sich ein manipulierter Zündschlüssel. Am Fahrzeug waren auch falsche Kennzeichen angebracht.

