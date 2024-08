Stand: 21.08.2024 07:00 Uhr Neustrelitz: Bundesinnenministerin Faeser besucht Stiftung

Seit Gründung hat die Stiftung für Engagement und Ehrenamt rund 120 Millionen Euro an mehr als 10.000 Vereine und Verbände in ganz Deutschland verteilt. Das sind rund 85 % des Etats. Schwerpunkte waren die Digitalisierung und Strukturstärkung, teilt die Stiftung mit. Kritiker hatten bei der Gründung befürchtet, dass der Bund in Neustrelitz ein neues Bürokratiemonster schaffen würde, das nur einen geringen Teil seines Etats an die Basis weitergibt. Sitz der Stiftung ist übergangsweise das ehemalige Landratsamt in Neustrelitz. Der Umzug ins Carolinenpalais gegenüber der Orangerie verzögert sich bis mindestens 2027. Das Haus gehört dem Land Mecklenburg-Vorpommern und muss erst saniert und umgestaltet werden.

Am Rande des Faeser-Besuchs in Neustrelitz demonstrierten rund 40 Menschen gegen die Politik des Bundes und forderten den Rücktritt der Ministerin.

