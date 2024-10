Stand: 19.10.2024 09:18 Uhr Bromberger neuer CDU-Chef in Neubrandenburg

Björn Bromberger ist am Freitag zum neuen Stadtvorsitzenden der CDU in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gewählt worden. Der 36-jährige Lehrer ist innerhalb von fünf Jahren der vierte Mann, der dieses Amt übernimmt. Der mehrfache Wechsel resultiert unter anderem aus dem Auseinanderbrechen der CDU-Fraktion in der Neubrandenburger Stadtvertretung. Grund dafür waren kontroverse Haltungen gegenüber Oberbürgermeister Silvio Witt. Nach dessen angekündigtem Rücktritt will die CDU nun den nächsten Oberbürgermeister stellen. Das müsse der Anspruch sein, sagte der Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Philipp Amthor. Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters soll in Neubrandenburg laut Wahlleitung am 11. Mai 2025 stattfinden.

