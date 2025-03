Stand: 24.03.2025 10:47 Uhr Britta Carstensen aus Neustrelitz bleibt Pröpstin

Die Pröpstin Britta Carstensen aus Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist von der mecklenburgischen Kirchenkreissynode wiedergewählt worden. Das hat die evangelische Kirche Mecklenburg mitgeteilt. Als Pröpstin leitet Carstensen die Probstei Neustrelitz. Diese umfasst fünf Regionen von Neustrelitz bis Stavenhagen mit insgesamt 35 Kirchengemeinden und 26.000 Gemeindemitgliedern. Mecklenburg-Vorpommerns Bischof Tilman Jeremias lobte das hohe Engagement von Britta Carstensen. Sie schafft es, "Menschen motiviert mitzunehmen". Sie hält dabei engen Kontakt zu Pastorinnen und Pastoren und den Kirchengemeinderäten in ihem Amtsbereich. Der neue Berufungszreitraum für die 59-Jährige beginnt am 1. Juni 2026 und endet mit dem Eintritt in den Ruhestand nach sechs Jahren.

