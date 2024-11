Stand: 26.11.2024 16:01 Uhr Breesen: Diebe brechen in Kindergarten ein

Am Dienstagmorgen hat eine Mitarbeiterin des Kindergartens in Breesen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Polizei gerufen. Unbekannte waren in den Kindergarten in der Dorfstraße eingebrochen und hatten Geld gestohlen. Bereits Montagmorgen waren Polizei und Kriminaldauerdienst in der Schule im nahegelegenen Rosenow im Einsatz. Auch dort hatte ein Mitarbeiter einen Einbruch gemeldet. Auch dort fehlte Bargeld. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten spielt bei den Ermittlungen der Kripo eine Rolle. Außerdem prüft die Polizei, ob der Einbruch in die Kirche in Rosenow, wo zwei Flaschen Glühwein gestohlen worden waren, etwas mit den beiden aktuellen Taten zu tun hat.

