Stand: 12.02.2025 14:00 Uhr Brandstiftung in Pasewalk und Gülzow ausgeschlossen

Die beiden schweren Brände bei Unternehmen in Pasewalk und Gülzow bei Stavenhagen am Wochenende sind durch technische Defekte ausgelöst worden. Der Brandursachenermittler konnte ausschließen, dass die Feuer von Brandstiftern gelegt wurden. Das teilte die Polizei mit. In beiden Fällen war nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. In Pasewalk war eine Lagerhalle beschädigt worden, in Gülzow war eine Werkstatt niedergebrannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.02.2025 | 16:30 Uhr