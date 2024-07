Stand: 04.07.2024 10:21 Uhr Boek: Experiment im Fischadlerhorst

Derzeit werden in der Mecklenburgischen Seenplatte junge Fischadler beringt. Dabei haben die Beringer einem Fischadlerpaar mit einem Jungen ein weiteres Küken untergeschoben. Der Jungvogel war einem Vogelschützer in Nordwestmecklenburg aufgefallen, weil er an einem Auge eine Verletzung hatte. Vermutlich wurde das Tier verstoßen. Ein Tierarzt hat das verletzte Augenlid behandelt. Das Adlerküken wurde gesund gepflegt und soll nun wieder in freier Wildbahn aufwachsen. Demnächst stehen die ersten Flugversuche an. Dazu brauche es Eltern, die ihm das zeigen können, sagt Beringer Aaron Hofmann. Der Adlerhorst ist mit einer Kamera versehen. So kann Hofmann verfolgen, ob die Eltern ihr neues Küken annehmen.

