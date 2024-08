Stand: 12.08.2024 07:04 Uhr Neustrelitz: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Ein 54 Jähriger Mann aus Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann am Sonntag mit dem Fahrrad in Richtung Markt unterwegs gewesen. Er verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich mehrere Platzwunden am Kopf zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten 3,12 Promille fest.

