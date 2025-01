Stand: 03.01.2025 15:50 Uhr Beschlagnahmten Hunden aus Pasewalk geht es besser

Den am Neujahrstag beschlagnahmten Hunden aus Stiftshof bei Pasewalk geht es besser. Das bestätigte der Amtstierarzt des Kreises Vorpommern-Greifswald Holger Vogel. Die sechs jungen Hunde seien von einem Tierarzt untersucht worden. Dabei kam heraus, dass die Tiere mindestens ein Jahr alt seien und nicht wie vorher angenommen, nur wenige Wochen. Deshalb könnten sie jetzt innerhalb der nächsten Tage schon an Pflegepersonen vermittelt werden. Dafür hätten sich schon sehr viele Interessenten bei ihm gemeldet, so der Amtstierarzt. Bis zur Vermittlung bleiben die Hunde im Quarantäne-Zwinger in Anklam.

Die Hunde waren am 1. Januar gemeinsam mit bereits verendeten Hunden und mehreren Kaninchen auf zwei Grundstücken eines Ehepaares in Pasewalk gefunden worden. Alle Tiere lebten augenscheinlich ohne ausreichende Pflege. Amtstierarzt Holger Vogel sprach von sogenanntem Animal Hording, einer Sammelwut von Tieren. Das Veterinäramt Vorpommern-Greifswald hat eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

