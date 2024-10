Stand: 24.10.2024 07:57 Uhr Berufung nach Diebstahlserie in Neubrandenburg

Die juristische Aufarbeitung einer besonderen Diebstahlserie in Neubrandenburg geht weiter. Der zu einer Freiheitsstrafe verurteilte 38-jährige Täter hat Berufung gegen sein Urteil vom Amtsgericht Neubrandenburg eingelegt, so eine Gerichtssprecherin. Der aus Tunesien stammende Mann, der wegen Fluchtgefahr weiter in U-Haft sitzt, hatte im Prozess vor einer Woche alle 18 Fälle gestanden. Er war wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Scheckkarten-Betruges zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 38-Jährige hatte von Ende Januar bis April älteren Frauen beim Einkaufen ihre Handtaschen und Einkaufsbeutel weggenommen und vor allem Bargeld, Handys und EC-Karten entwendet. Allein acht der Opfer im Alter bis 95 Jahren waren mit Rollatoren unterwegs gewesen.

