Stand: 07.07.2024 11:25 Uhr Bei Strasburg: Hoher Sachschaden nach Unfall

Nach Angaben der Polizei war ein polnischer Pkw am Sonnabend in Richtung Stettin unterwegs. Im Auto saßen fünf Männer mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Auto bei Starkregen und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern, überfuhr den Grünwall zum Parkplatz Ravensmühle und rammte zwei Schwerlastsattelzüge, die dort abgestellt waren. Zwei der Männer im Alter von 35 und 39 Jahren wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Schwerlastsattelzüge waren mit Großmaschinen für Windkraftanlagen beladen. Beschädigungen an mindestens einer Anlage können nicht ausgeschlossen werden.

