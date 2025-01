Stand: 05.01.2025 10:13 Uhr Bei Demmin: Zwei glättebedingte Unfälle kurz hintereinander

Bei Demmin (Landkreis Mecklenburgische Senplatte) kam es am Sonnabend innerhalb kurzer Zeit zu zwei glättebedingten Unfällen. Das teilte die Polizei mit. Zwischen Nossendorf und Medrow kam eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug bei schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und rutschte in einen Straßengraben. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen. Die 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwanzig Minuten später kollidierte zwischen Demmin und Wotenick ein 19-Jähriger mit seinem Auto nach einem Überholmanöver auf glatter Straße mit einem Baum. Auch er verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beider Unfälle liegt bei 9.500 Euro.

