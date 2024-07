Stand: 09.07.2024 12:20 Uhr Basepohl: Aus für Stockcar-Rennen

Auf der Stockcar-Rennbahn in Basepohl bei Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird es künftig keine Wettfahrten mehr geben. Der Motorsportverein Stavenhagen als Veranstalter löst sich zum Jahresende auf, das bestätigte eine Sprecherin des Vorstands. Grund ist ein Streit um das Grundstück. In der so genannten "PS-Hölle Basepohl" wurden seit mehr als 20 Jahren Kollisionsrennen mit speziell umgebauten Fahrzeugen veranstaltet. Meist waren mehr als 1.000 Zuschauer dabei.

