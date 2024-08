Stand: 09.08.2024 13:55 Uhr Bahnstrecke Friedland - Neubrandenburg wird saniert

Die Sanierung der Bahnstrecke von Neubrandenburg nach Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) könnte noch in diesem Jahr beginnen. Der Zustand der knapp 26 Kilometer langen Strecke ist inzwischen so schlecht, dass die Züge teilweise in Schrittgeschwindigkeit fahren müssen. Bezahlt wird die Streckensanierung je hälftig mit Bundes- und Landesmitteln. Die Landesmittel sind schon bewilligt, einen positiven Bescheid des Eisenbahnbundesamtes erwartet der Betriebsleiter der Friedländer Bahn, Frank Brechler, noch im September. Wenn alles gut liefe, könne man zum Jahresende mit ersten Arbeiten beginnen, so Brechler. Der Landesverkehrswegeplan Mecklenburg-Vorpommern sieht vor, die Bahnstrecke zwischen Neubrandenburg und Friedland zu modernisieren und auch für den Personenverkehr zu reaktivieren. Der vorerst letzte Personenzug zwischen Neubrandenburg und Friedland fuhr 1994. Momentan wird die Strecke vor allem für Düngertransporte genutzt.

