Stand: 12.07.2024 11:09 Uhr Bahnhof Neubrandenburg hat nun niederdeutsches Ortsschild

Der Bahnhof in Neubrandenburg hat seit Freitag früh ein Ortsschild auf Niederdeutsch. Unter dem Namen Neubrandenburg steht nun auch die niederdeutsche Variante "Niegenbramborg". Damit soll dem 150. Todestag von Fritz Reuter gedacht werden. Der Schriftsteller lebte sieben Jahre in Neubrandenburg und bezeichnete diese Zeit als die glücklichste seines Lebens, so Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) bei der Enthüllung des Schildes. An den Ortseingängen von Neubrandenburg gibt es bereits seit vergangenem Jahr 18 Zusatzschilder mit dem niederdeutschen Namen der Stadt.

