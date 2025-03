Stand: 11.03.2025 15:19 Uhr Bahnhof Demmin wird 2028 umgebaut und monatelang gesperrt

Ab April sollen zwischen Demmin und Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nach gut einem Jahr wieder Züge fahren. Die Bahn kündigt direkt neue Baumaßnahmen und Sperrungen für Demmin an. 2028 wird der Bahnhof für mehrere Monate umgebaut und muss dafür gesperrt werden. Der Bahnsteig in der Hansestadt wird komplett erneuert und verlängert. Künftig halten Züge in beide Richtungen am gleichen Bahnsteig, und zwar hintereinander. Reisende müssen also die Gleise nicht mehr überqeren. Außerdem sollen fünf Bahnübergänge erneuert werden, die Oberleitungen im Bahnhofsbereich und ein Teil der Gleisanlagen. Die Pläne hat die Bahn im Demminer Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Der Zugverkehr wird für den Umbau 2028 mehrere Monate unterbrochen, es werden wieder Busse statt Bahnen eingesetzt, so ein Bahnsprecher. Am eigentlichen Bahnhofsgebäude wird nicht gebaut. Es gehört der Demminer Wohnungsbaugesellschaft.

