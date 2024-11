Stand: 04.11.2024 06:20 Uhr B104 zwischen Teterow und Malchin drei Wochen voll gesperrt

Kraftfahrer müssen für die Fahrt zwischen Teterow und Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und Landkreis Rostock) seit Montagmorgen etwa 15 Minuten mehr Zeit einplanen. Die 104 ist zwischen den Dörfern Remplin und Neu Panstorf voll gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten. Die Vollsperrung soll drei Wochen lang bestehen bleiben. In dieser Zeit führt eine Umleitung um den Malchiner See herum über Dahmen. Die 30 Kilometer lange Strecke ist etwa doppelt so lang, wie die gesperrte Route.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte