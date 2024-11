Stand: 01.11.2024 06:57 Uhr Autounfall bei Neubrandenburg: 20-jähriger ums Leben gekommen

Bei einem Unfall zwischen Kalübbe und Breesen bei Neubrandenburg ist am Donnerstag ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in Richtung Breesen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Das Auto kam in einem Straßengraben zum Stehen, der 20-jährige verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört - Sachschaden: rund 13.000 Euro.

