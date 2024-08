Stand: 26.08.2024 06:30 Uhr Auto fängt auf A20 bei Neubrandenburg Feuer

Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntag ein Auto in Brand geraten. Darüber informierte die Polizei. Ein 19-Jähriger wollte den Lkw in Richtung Stettin fahrend überholen. Dabei stieß er aus bisher ungeklärter Ursache gegen den Auflieger des Lkw. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Leitplanke und das Auto fing Feuer. Der Pkw brannte vollständig aus. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Die Autobahn war für anderthalb Stunden gesperrt.

