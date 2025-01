Stand: 01.01.2025 16:31 Uhr Ausverkaufter Vorstellungsreigen bei Tanzkompanie

Die Deutsche Tanzkompanie aus Neustrelitz kann zufrieden auf einen vollen und nahezu "ausverkauften" Vorstellungsreigen im Dezember blicken. Fast genau 6.000 Zuschauer jeden Alters besuchten die insgesamt 17 Vorstellungen. Allein 13-mal kam die Tanzrevue "Es war einmal - Grimm reloaded" zur Aufführung. In Brüssel, Güstrow, Rheinsberg, Neustrelitz und Neubrandenburg konnten über 4.000 Besucher gezählt werden. Schon mitten in den Proben für die nächste gemeinsame Musicalproduktion für das nächste große Tanzstück ist die Deutsche Tanzkompanie im Neubrandenburger Schauspielhaus wieder am 5. Januar, um 16.00 Uhr, mit dem Doppelabend "Schweben. Halb du, halb ich" und "Der Tod und das Mädchen. Eine Hommage an Caspar David Friedrich" zu erleben.

