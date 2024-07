Stand: 04.07.2024 07:33 Uhr 4.400 Haushalte bekommen schnelleres Internet

In 27 Gemeinden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald beginnen am Vormittag für 4.400 Hausanschlüsse die Bauarbeiten für den Breitbandausbau. Dazu erfolgt der erste Spatenstich im Moltzower Ortsteil Schwinkendorf. Die Flächen in und um Torgelow und Stavenhagen sind die letzten beiden Projektgebiete der Telekom in der Region für schnellere Internetverbindungen. Für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden bisher im Rahmen des sogenannten Weiße Flecken Programms zum Ausbau der digitalen Infrastruktur 20 Projektgebiete mit einer Gesamtfördersumme von Bund und Land in Höhe von rund 360 Mio. Euro geplant.

