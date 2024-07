Stand: 04.07.2024 07:33 Uhr Breitbandausbau für 27 Gemeinden beginnt

4400 Haushalte in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald bekommen schnelles Internet. Spatenstich ist am Donnerstag in Schwinkendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Flächen in und um Torgelow und Stavenhagen sind die letzten beiden Projektgebiete der Telekom in der Region für schnellere Internetverbindungen. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden bislang für 20 Projektgebiete Anschlüsse geplant. Dafür haben Bund und Land 360 Millionen Euro vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte