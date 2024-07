Stand: 30.07.2024 12:08 Uhr Anzeige wegen Vergiftung eines Seeadlers am Carwitzer See

Nachdem in der Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Seeadler vergiftet worden ist, hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Dies teilte eine Sprecherin mit. Touristen hatten das Tier Ende April am Ufer des Carwitzer Sees gefunden. Der Adler wurde im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht. Nach Angaben der Naturparkverwaltung liegt das Ergebnis seit Mitte Juli vor. Demnach ist in dem Seeadler das hochtoxische Insektizid Carbofuran in hoher Dosis nachgewiesen worden. Die Anwendung von Carbofuran ist seit 2007 in der Europäischen Union verboten.

