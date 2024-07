Stand: 22.07.2024 06:28 Uhr An der Seenplatte mehr Geflüchtete als im Vorjahreszeitraum

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind in der ersten Jahreshälfte knapp 500 Geflüchtete untergebracht worden. Darüber informierte auf Nachfrage die Kreisverwaltung. Das seien 100 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Suche nach Unterkünften geht weiter. Noch in diesem Sommer können die ersten Flüchtlinge in die Alte Post in Malchin einziehen, so Sozialdezernent Michael Löffler. Auch der Standort Fünfeichen, eine ehemalige Kaserne, ist noch im Gespräch. Allerdings gibt es noch keine Einigung über die Finanzierung des Objektes mit dem Land. Der Landkreis besteht darauf, dass ein Schulcampus auf dem Gelände entsteht, weil sämtliche Kitas und Schulen in der Stadt Neubrandenburg bereits jetzt überfüllt sind.

