Altentreptow: SEK-Einsatz wegen Drogen und Waffen

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei (SEK) hat in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Die Beamten sprengten die Wohnungstür des 39-jährigen Verdächtigen auf und überraschten ihn damit. Vorermittlungen hatten ergeben, dass er bewaffnet sein könnte. Das bestätigte sich, in der Wohnung lagen mehrere Schuss- und Stichwaffen griffbereit herum. Außerdem fanden die Polizisten verschiedene Drogen im Wert von 12.000 Euro. Der verdächtige Deutsche war bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen, er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, wurde der SEK-Einsatz bereits vor einer Woche durchgeführt.

