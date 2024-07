Stand: 11.07.2024 17:00 Uhr Altentreptow: Baustart für neue Rettungswache

Am Donnerstag haben die Bauarbeiten für die neue Rettungswache in Altentreptow begonnen. Das teilte ein Sprecher des Kreises Mecklenburgische Seenplatte mit. Es soll die größte und modernste Rettungswache des Kreises werden. Im Gebäude sind Ruheräume, Umkleiden und sechs Fahrzeughallen vorgesehen. In einer speziellen Halle können Fahrzeuge desinfiziert werden. Mehr als vier Millionen Euro wird der Neubau kosten. Er soll im zweiten Quartal 2026 fertig sein. Die neue Altentreptower Rettungswache entsteht zeitgleich mit dem Neubau der Kreisstraßenmeisterei auf dem selben Gelände.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte