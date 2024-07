Stand: 30.07.2024 12:04 Uhr Alt Rehse: Insolvenzverfahren gegen Ferienresort endet

Die Betreiberfirma des Ferienresorts "Park am See" in Alt Rehse (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die finanzielle Krise offenbar überwunden. Wie die Geschäftsführerin Gabriele Wahl-Multerer informierte, will das Amtsgericht Neubrandenburg am Freitag die Insolvenz beenden. Derzeit gebe es noch Gespräche wegen der Schlussrechnung des Insolvenzverwalters. Wahl-Multerer will ihr Konzept, ein Ayurveda-Zentrum aufzubauen, weiter verfolgen. Ein Unternehmen aus Indien sei mit im Boot. Die derzeitige Buchungslage stimme optimistisch, sagte sie gegenüber NDR 1 Radio MV.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 30.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte