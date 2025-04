Stand: 11.04.2025 08:15 Uhr Ärger bei den Stadtwerken Demmin: Geschäftsführer entlassen

Die Stadtwerke in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben eine neue Leitung. Der bisherige Geschäftsführer Olaf Schmetzke wurde entlassen. Das hat der Aufsichtsrat entschieden. Dieser sei mit Entscheidungen des Geschäftsführers unzufrieden - es fehle an Vertrauen, so Aufsichtsratschef und Bürgermeister Thomas Witkowski (CDU). Weil der Geschäftsführer Preise erhöht und Personal entlassen habe, seien Aufträge im Bereich Grünpflege verloren gegangen. Übergangsweise wird der Geschäftsführer der Demminer Wohnungsgesellschaft die Stadtwerke führen. Der Bereich Garten- und Landschaftsbau soll weiter bestehen und wieder gestärkt werden. Grundsätzlich seien die Stadtwerke wirtschaftlich gesund, so Bürgermeister Witkowski.

