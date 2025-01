Stand: 10.01.2025 17:16 Uhr 775 Jahre Strasburg: Stadt plant viele Höhepunkte

Mit einem Neujahrsempfang des Bürgermeisters haben am Freitag in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Feierlichkeiten zum 775-jährigen Bestehen der Stadt begonnen. Der Empfang, auf dem Bürgermeister Klemens Kowalski (parteilos) das neue Logo der Stadt präsentierte, fand in der Max-Schmeling-Halle statt. Auch der in der Nähe Strasburgs geborene einstiger Boxer wird in diesem Jahr geehrt. Schmeling wurde vor 120 Jahren geboren und ist vor 20 Jahren gestorben. Im Februar soll es eine Gedenkfeier zu seinem 20. Todestag und im September eine Radtour entlang seiner Lebens-Stationen aus Anlass seines 120. Geburtstags geben. Den Höhepunkt des Festjahres plant die Stadt zum Sommerende. Vom 8. bis 14. September 2025 soll es eine Festwoche geben. Vorgesehen sind unter anderem ein Festumzug, ein Höhenfeuerwerk, ein Fackelumzug und mehrere Konzerte. Jubiläen feiern in diesem Jahr auch die beiden Schulen der Stadt. Die "Rote Schule" besteht seit 130 Jahren, die regionale Schule wurde vor 50 Jahren eröffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.01.2025 | 17:30 Uhr