41.000 Unterschriften für Regenbogenfahne in Neubrandenburg

Mehr als 41.000 Menschen fordern in einer Online-Petition, dass am Bahnhof in Neubrandenburg wieder eine Regenbogenflagge hängen darf. Die Petition an die Stadtvertretung verlangt die Aufhebung des beschlossenen Verbots, das die Stadtvertreter beschlossen hatten. Heute tagt das Präsidium der Stadtvertretung und kann darüber entscheiden, wie mit der Petition umgegangen werden soll. Bisher liegt nach Angaben der Stadt kein Antrag einer Fraktion oder eines Ratsherrn dazu vor. Der vom Unternehmer Tim Großmüller gestellte Antrag zum Verbot der Regenbogenflagge hatte zum angekündigten Rücktritt der Oberbürgermeisters geführt.

