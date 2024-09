Stand: 07.09.2024 18:14 Uhr 2. Volleyball-Bundesliga: neuer Trainer für PSV Neustrelitz

Die Zweitliga-Volleyballer des PSV Neustrelitz haben einen neuen Trainer. Der Österreicher Stefan Meingast übernimmt ab sofort das Team. Er folgt auf den Amerikaner Jonathan Scott, der hatte den PSV vor Kurzem überraschend verlassen. Meingast arbeitete bisher unter anderem als Nachwuchskoordinator beim Deutschen Serienmeister BR Volleys in Berlin. Jetzt hat er noch zwei Wochen Zeit, um die Neustrelitzer auf den Saisonauftakt in der 2. Bundesliga vorzubereiten. Der PSV beginnt mit einem Auswärtsspiel in Essen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.09.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte