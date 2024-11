Stand: 01.11.2024 14:45 Uhr „Unser Dorf hat Zukunft“: Verlängerung der Bewerbungsfrist

Interessierte Gemeinden aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte können sich noch bis zum 31. Dezember 2024 zum Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ anmelden. Die erneute Verlängerung der Anmeldefrist hat der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Kreisentwicklung des Kreistages in seiner Sitzung am 15. Oktober angeregt. Die Frist endete ursprünglich Ende September und wurde bereits einmal bis Ende Oktober verlängert. In Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommerns erhalten nunmehr weitere Gemeinden des Landkreises die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen. Voraussichtlich im April 2025 wird eine Wettbewerbskommission in die angemeldeten Gemeinden reisen und diese bewerten. Die Siegergemeinde wird danach am Landeswettbewerb teilnehmen.

